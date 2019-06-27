HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM'de bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında, İstanbul seçim sonuçları ve partisinin bundan sonraki süreçte izleyeceği politikalara ilişkin sorularını yanıtladı.

Oluç, bir gazetecinin "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdiniz. Ekrem Bey ya da CHP'li diğer belediyelerden beklentiniz var mı? Hatta "İSPARK'ı HDP'ye verecekler" diye espriler yapıldı..." yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi;

"(Gülerek) Bu kahkahalarımı yazar mısınız lütfen. Zarar eden kurumları istemiyoruz. Şaka bir yana, biz hiçbir şekilde meseleye böyle bakmadık.

Çünkü biz bir seçim taktiği belirledik, gerekçesini de açıkladık: İktidar ittifakının iktidar alanını daraltmak.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPMADIK"

Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik. Ne bekliyoruz İmamoğlu'ndan, sadece İmamoğlu değil birçok büyükşehir için bu söylenebilir.

Son seçimler gösterdi ki Batı'da ciddi bir oy oranımız var. Diğer tüm insanlar gibi bizim seçmenimizin ihtiyaçlarına da dikkat edilsin istiyoruz.

Kültürel ihtiyaçlar, mesela taziye evi. Ekrem Bey dil kursundan bahsetti, olabilir. Tabii biz anadilde eğitimi önemsiyoruz, ama kurs açılmasına da itiraz etmeyiz. Farklı anadillere, kültürlere, kimliklere sahip insanların ihtiyaçlarının dikkate alınmasını bekleriz.

"İSPARK FİLAN İSTEMİYORUZ"

Ekrem Bey bir televizyon programında güzel bir laf etti, 'Barış mahalleden başlar' dedi. Barışın mahalleden başlayacağı bir ortamın yaratılması bizim için çok önemli.

Burada bahsedilen sadece Kürt Sorunu'nda barış değil. Toplumda o kadar çok ayrışma konusu var ki, dolayısıyla barış mahalleden başlar lafı bizim çok önemli.

Onun dışında büyükşehir belediyesinden beklenen hizmetler ne ise bizim seçmenimiz de onu bekliyor. İSPARK filan istemiyoruz."

AK PARTİ'NİN İSPARK İDDİASI NEYDİ?

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, CHP'nin İstanbul seçimlerini kazanması halinde HDP'nin İSPARK yönetimine alacağını öne sürerek, "HDP neyin karşılığı destekliyor? İSPARK'ı HDP'ye vereceklermiş. Orada 2 bin 500 yüz insan çalışıyor. İSPARK'ı HDP'ye verdikleri takdirde ben İstanbul'da aracımı götürüp park etmeye güvenmem. Araçlarının yanından da geçmeye güvenmem" demişti.

Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda PKK sevici HDP'lileri işe yerleştireceğini hatırlatarak, "Seçimi CHP kazanırsa, İspark HDP'ye verilecek. İlk sokak hareketinde de hedeflerini gösterecekler" demişti.