HDP, Davutoğlu'nun terörle mücadele çıkışının araştırılması için Meclis'e önerge verdi

24.08.2019 16:59

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin açıklaması ve "Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz" sözleri için TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

Davutoğlu'nun sözlerine hatırlatma yapılan araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"2014-2016 yılları arasında Türkiye Başbakanı olarak görev yapan ve içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir siyasi parti çalışmaları içerisinde olan Ahmet Davutoğlu AKP'nin tek başına iktidarı ilk kez kaybettiği, HDP'nin parti olarak barajı aştığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile saldırı ve katliamların yaşandığı ve 1 Kasım 2015'te seçimlerin yenilendiği döneme dair önemli açıklamalar yapmıştır. Davutoğlu, 'Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk' demiştir.

YÜZLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞ, YÜZLERCESİ İNSAN YARALANMIŞTIR

Ahmet Davutoğlu'nun bahsettiği dönemde 5 Haziran Diyarbakır Katliamı, Suruç Katliamı, Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi, Çözüm Süreci'nin bitirilmesi, 10 Ekim Ankara Katliamı ve daha birçok vahşet yaşanmış, yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce insan yaralanmıştır. Bu katliamların ve saldırıların araştırılması için verilen önergeler reddedilmiş, yargı süreci etkin yürütülmemiş, halen olaylara kimlerin sebep olduğu, göz yumduğu ortaya çıkarılmamıştır. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu saldırı ve katliamların aydınlatılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, Çözüm Süreci'nin sonlandırılmasına giden sürecin tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, önceki başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması büyük önem taşımaktadır".

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti hazırlıklarını sürdürürken dün Sakarya'da yaptığı konuşmada çarpıcı bir çıkışta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini görevlendirirken "Çözüm sürecine devam edeceksiniz" dediğini ifade etti.

7 Haziran'daki genel seçimin ardından MHP'nin koalisyon tekliflerini kabul etmediğini hatırlatarak da, "Terörle mücadelemizde tek başımıza bıraktılar" suçlamasında bulunarak, " 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 arası terörle mücadele kritik dönem. Terörle mücadele defterlerini açarsak insan içine çıkamazlar" demişti.