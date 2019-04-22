"Ben Hz. İsayım" Deyip Öğrencilerini Ağlatan Öğretmen Açığa Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde, "Ben Hazreti İsayım, kıyametin ne zaman kopacağını biliyorum." deyip öğrencilerini ağlatan öğretmen açığa alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde "kendisinin Hazreti İsa olduğu, kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunan İngilizce öğretmeni, hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu söylediği ve kıyametle ilgili iddialarda bulunduğu" bilgisi üzerine olaya müdahale ettiklerini belirtti.
"MÜFETTİŞ GEREKLİ SORUŞTURMAYI YAPACAK"
Gerekli tahkikatı başlattıklarını anlatan Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat verdim. Öğretmenin bugün itibarıyla açığa alma işlemi tamamlandı. Ayrıca olayla ilgili müfettiş istedik. Müfettiş gerekli soruşturmayı yapacak. Taraflardan ve öğrencilerden bilgiler alınacak. Soruşturma sonrasına göre hareket edilecek." dedi.
"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Gedik Mahallesi Muhtarı ve öğrenci velisi Halil Koca ise öğretmenin okulda anlattığı konuların 11 yaşındaki bir çocuğun psikolojisinin kaldıramayacağı içerikte olduğunu söyledi.
Öğretmenin bu davranışıyla kötü örnek olduğunu dile getiren Koca, durumun gerekli mercilere iletildiğini, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.
NE OLDU?
Serik ilçesi Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K. hakkında, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunduğuna ilişkin şikayet üzerine, soruşturma başlatılmıştı.
-
Hoca böyle yapıyorsa Cemaat ne yapsın...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BELLİ Kİ ÖĞRETMENİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tamam itiraf ediyorum 17 yıl benim elimin alışkanlığı, olur olmaz yazıyorum da. . . Asıl bomba, bekleyin şimdi Hz. İsa benmiyim acep? Çünkü bu beynimden fışkıran zekama artık dur diyemiyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
yüzlerce yıl önce söylesen belki inanan çıkardı. diğerleri gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Siz bir de münafıkların kendisini müslüman sanmalarını düşünün daha kötü değil mi ? ama gelin görün ki onlara bu öğretmene edildiği kadar laf edilmiyor ve onları açığa alan da yok bol keseden savuruyorlar müslümanım diye geziyorlar namaz bile kılıyorlar ama nerden belli müslüman oldukları gökten inmiş yeşil kağıtlarda bu Allah''ın müslümanıdır diye mazbataları mı var ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır