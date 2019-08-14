Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AK Parti'nin 18. yaşı için dikkat çeken video!

14.08.2019 16:58

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine adım atan AK Parti, 17 yılı geride bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 18. yaşını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

"AK PARTİ 82 MİLYON'UN PARTİSİDİR"

Resmi Twitter hesabından video yayınlayan Berat Albayrak, "AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara... #YaşımızHep18" ifadelerini kullandı. Albayrak'ın videosu kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.