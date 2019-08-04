Hazar Ergüçlü sarı bikinili pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı

Bir süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile birliktelik yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sarı bikinili pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"FİLTREYE İHTİYACIM YOK"

Instagram hesabından sarı bikini fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Hazar Ergüçlü paylaşıma, "Filtreye ihtiyacım yok." notunu ekledi. Ergüçlü'nün fotoğrafı 106 bin kişi tarafından beğenildi.

"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞSUN"

Sosyal medya hesabından sarı saçlı halini paylaşan Hazar Ergüçlü, takipçileri tarafından tanınmamıştı. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, paylaştığı fotoğrafa, "O zaman dans" yorumunu eklemişti. Ergüçlü'nün paylaşımına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Ergüçlü'nün bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten tanıyamadım bambaşka biri olmuşsun." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Yeni tarzın çok hoş." yorumunu yapmıştı.