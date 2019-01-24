Hazal Kaya'nın Annesi, Uzun Süredir Tedavi Gördüğü Kanseri Yendi

Hazal Kaya'nın Annesi, Uzun Süredir Tedavi Gördüğü Kanseri Yendi

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, bir süredir kanser tedavisi gören annesinin hastalığı yendiğini söyledi.

Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün annesi Ayşegül Kaya ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, müjdeli haberi vererek kanser tedavisi gören annesinin hastalığı yendiğini söyledi.

HAZAL'IN ANNESİ KANSERİ YENDİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören annesiyle bir klinik çıkışında objektife yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlere müjdeli haberi verdi. Kaya, "Çok şükür atlattık, şu an daha iyiyiz." dedi.

ANNESİNİN SAÇLARINI KAZIMIŞTI

Anne Ayşegül Kaya, kanser teşhisi konulduktan sonra kızına saçlarını kestirdiği fotoğrafı, "Kanser adı dehşet yaratsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler." notuyla paylaşarak kanser hastalarına umut olmuştu.

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YORUMLAR (18)

  • ASTALAVİSTA:
    BARIŞ TA sevinmiştir enaz benimkadar çünkü onu bende çok seviyorum da
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    ENTRY: barışa söyleyelim hazalla işi bitince aradan senide çıkarsın gece bi 5 dakka uğrasın halletsin seni olurmu
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  • SEVİNDİM:
    NERDE GÖRDÜN SÜRTÜP POZ VERDİĞİNİ, ŞİMDİYE KADAR ANNESİNİN HASTA OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUK İYİLEŞTİĞİ İÇİN DE Bİ UMUT OLSUN DİYE SÖYLENMESİNİN NESİ KÖTÜ KALBİ FESAT İNSAN. YAZIK
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    QWERTY: sen fosur fosur uyuduğun için memleket bu halde daha ne olsun zam yaparlar gıkınız çıkmaz paranı keserler gıkın çıkmaz ortalık yangın yeri öldüren kesen boğanlara tepkin olmaz uyuyup duruyorsun uyuşmuzsunuz artık boşa nefes alıyorsunuz
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