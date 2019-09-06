Hazal Kaya, yamaç paraşütü yapmak isteyen eşi Ali Atay'a yasak koydu

06.09.2019 14:06

5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ve kısa bir süre sonra bebeklerinin olacağını öğrenen oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay, yakın dostlarıyla tatile çıktı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Kaya, eşine ekstrem sporu yasağı koydu.

"BABA OLACAKSIN" DİYEREK YASAK KOYDU

Hazal Kaya ve Ali Atay, yakın dostları Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile Simi Adası'nda tatil yapıyor. Oyuncu Bülent Şakrak ile tatillerinden eğlenceli kesitleri YouTube hesabından yayınlıyor. 7 aylık hamile olan Hazal Kaya, yamaç paraşütü yapmak isteyen eşine "Baba olacaksın yapma" diyerek yasak koydu. Çiftin eğlenceli dialogu ise Şakrak'ın kamerasına yansıdı.

BEBEKLERİNE FİKRET ALİ ADINI VERECEKLER

Hamile olduğunu öğrendikten sonra uzun bir süre bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından fotoğraf yayınlayarak bir erkek bebeğinin olacağını ve adını Fikret Ali koyacaklarını söyledi.