Hazal Kaya, Emine Bulut'un ölümünden sonra isyan etti: Küçük kızın gözyaşlarında boğulun

24.08.2019 08:47

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede boynunda bıçaklanarak öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. 7 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya ise yaşanan olaydan duyduğu hüznü ve öfkeyi takipçileriyle paylaştı.

"KÜÇÜK KIZIN GÖZYAŞLARINDA BOĞULUN"

Ünlü isimler, spor kulüpleri ve siyasi liderler baştan olmak üzere tüm vatandaşların tepki gösterdiği olayla ilgili paylaşım yapan Hazal Kaya, "Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir, bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!"

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Emine Bulut, 10 yaşındaki kızıyla eski eşi Fedai Baran ile buluştuktan kısa süre sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kızının karşısında kanlar içinde kalarak "Ölmek istemiyorum" diye bağırırken Fedai Baran ise taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.