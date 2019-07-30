Hazal Kaya, bikinili poz paylaşarak bebeğine koyacağı ismi açıkladı
6 aylık hamile olan başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bikinili poz vererek bebeğinin ismini açıkladı.
5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ardından bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren Ali Atay ve Hazal Kaya çifti, oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
SÜRPRİZ YAPTI
Hamile olduktan sonra bir süre bebeğinin cinsiyetini saklayan güzel oyuncu Hazal Kaya, hamileliğin 6'ıncı ayında sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı.
BİKİNİLİ POZ VERDİ
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik yapan güzel oyuncu Hazal Kaya, karnı burnunda bikini ile poz verdi.
FİKRET ALİ GELİYOR
Hazal Kaya, paylaşımında "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali" diye yazdı.
YORUMLAR (55)
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Birde anne olacan bee karnindaki cocugu düsünsen bunu yapmazdin rezillikCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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tarifi verilmeyen yemek resmi gibi ünlülerin bu tip pozları. bebeği nasıl yaptılar onu da yayınlasınlar ya! ahahahahahahahaCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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buban ednan gibi saftiriksin. git dna testi yaptır bebeğin annesi sen değilsin bence!2 Yayından Kaldır
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ev işlerine yardımcı arıyorsan bi telefonun yeter.1 Yayından Kaldır
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sana baktım, çocuğunada bakabilirim. dadın gurban olsun sana.1 1 Yayından Kaldır
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Eskiden edep vardı haya vardı. . Görüyorum ki o da kalmamış. Göbeğini gösterince ne oldu? Allah akıl versin.Cevap Yaz 73 29 Yayından Kaldır
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Hercai kardes aynen öyle3 Yayından Kaldır
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fikret ali ne yaCevap Yaz 42 13 Yayından Kaldır
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fikret ali yani7 4 Yayından Kaldır
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EE FİKRET ALİİ8 4 Yayından Kaldır
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