Hazal Kaya, Ayşen Gruda'nın Ölümünü Unuttuğu Yönündeki İddialarına Ateş Püskürdü

Oyuncu Hazal Kaya'nın, Ayşen Gruda'nın vefatının sosyal medyada takipçileri tarafından hatırlatıldığı, bunun üzerine Ayşen Gruda ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddia edilmişti. Genç oyuncu hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sitem etti.

"HADDİNİZİ AŞMAYIN, TERBİYESİZLEŞMEYİN"

Bazı internet sitelerinde yayılan habere, Twitter hesabından tepki gösteren Kaya, 'Kimsenin hatırlatmasıyla, verdiği tepkiyle paylaşım yapacak biri değilim ki bu bir ustaya veda mesajı hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benden kendinize, hele ki bu tarz bir içerikle haber çıkaramazsınız. Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin' dedi. Kaya, daha sonra yaptığı bu açıklamayı sildi.

"ÇOK GÜLDÜK, ÇOK DERTLEŞTİK"

Hazal Kaya, usta oyuncu Ayşen Gruda'nın ölümünün ardından Instagram hesabından rol aldıkları diziden bir fotoğraf paylaşarak "Çok güldük birlikte, çok eğlendik, çok dertleştik, çok anladık birbirimizi öyle ki birbirimizin derdini dert edindik...çok şey öğrendim ondan, azıcık zamanda... Çok şanslı hissediyorum kendimi. İşine ve kendine duyduğu saygı, hayat enerjisi, kararlılığı, zekası, bilgi birikimi, duygusal derinliği ömrüm boyunca ilham olacak bana...seni çok seviyorum Ayşen abla...hoş çakal..." demişti.