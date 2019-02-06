Hazar Ergüçlü Sevgilisinin İnternet Dizisinde Oynayacak

"Hakan: Muhafız"ın Zeynep'i oyuncu Hazar Ergüçlü, daha yeni ailesi ile tanıştırdığı sevgilisi Onur Ünlü'nün Youtube kanalı Eflatun TV'deki mini dizide oynayacak. 8'er dakikalık dizide yer alacak oyuncu için hayranları heyecan ile bekliyor.

"İÇTEN SESLER KORUSU" ADLI 8 DAKİKALIK DİZİDE ROL ALACAK

Onur Ünlü'ye ait Eflatun TV'de TN Yapım için hazırlanan 'İçten Sesler Korosu' adlı 8'er dakikalık dizinin ilk bölümünü Onur Ünlü yönetti. Dizinin ilk bölüm için ise Melis Sezen ile Ahmet Rıfat Şungar kamera karşısına geçti. Dizinin diğer bölümlerini yöneten isimler Ozan Bilen, Orkun Göntem ve Burçin Gülseçkin gibi isimler oldu. Çiçek Dilligil, Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Dila Danışman, Fırat Topkorur ve Ferit Kaya gibi ünlü oyuncularınkadrosunda yer aldığı "İçten Sesler Korosu" dizisinde Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün de rol alacağı öğrenildi.