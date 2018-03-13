Haydar Yenigün Kariyer Günlerinin Konuğu Oldu

Gölcük'te Öğrenci olmak projesi kapsamında Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği'nde gerçekleştirilen Kariyer günlerinde, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, İhsaniye ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ile Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısında bir araya geldi.

130 BİN ÖĞRENCİMİZ İLE BULUŞTUK

Kariyer Günleri'nde ilk konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Gölcük'te Öğrenci Olmak projesi kapsamında siz sevgili evlatlarımızla çok farklı etkinlikler ile buluşalım, sizin geleceğe yönelik hayallerinizi paylaşalım ve bu noktada tercih edeceğiniz an geldiğinde de bir nebzede olsa katkımız olur düşüncesindeyiz. Bu güne kadar 130 bine yakın öğrenci ile buluştuk onlara katkı sunduk. Hizmetlerimizden en önemlisi eğitimdir. Siz öğrencilerimizi geleceğe daha iyi hazırlayabilmek, umudumuz, yarınımızın teminatı olmanızın hasebiyle, Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olması adına sizlerle buluşuyor, böylelikle bir bütünlüğü arz ediyoruz. Yoğun programı olmasına rağmen bizleri kırmayarak programımıza katılan sayın Haydar beye hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HAYDAR YENİGÜN KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühensisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Kariyerine 1987 yılında Ford Otosan'da başladı ve 1990-1992 yılları arasında askerlik görevi nedeniyle ara vermek durumunda kaldı. Kariyerine, 1992 yılından itibaren yine Ford Otosan'da devam etti ve birçok bölümde çeşitli başarılara imza attı.

Ford Otosan'da devam eden kariyerinde; Pres Kaynak Alan Müdürlüğü'nde Metod Mühendisi ve Proje Mühendisi, Proje Direktörlüğü ve Yeni Projeler'de Kaynak Alan Müdürü, Kaynak Alan Müdürlüğü'nde Kaynak Alan Müdürü ve Gövde Üretim Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılında, Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü – Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Son olarak 2012 yılının Şubat ayında Ford Otosan Genel Müdürlük görevini üstlendi. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

İÇİNİZDEN GELEN SESE KULAK VERİN

Kendi hayatından kesitler anlatarak öğrencilere, inandıkları ve istedikleri kariyer planlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini anlatan Yenigün, " Sizin yaşlarınızdayken planlarım arasında böylesine büyük bir şirkette genel müdür olmak yoktu. Ancak şöyle bir şey vardı. Bence değerli bir şey ve her birinizin bunu sorgulaması rica ediyorum. Ben, mühendislik, tıp veya herhangi bir teknik konularla ilgili bir aile üyem yok. Benim babam 1950 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve ticarete atılmış. Kadın konfeksiyonu üzerine iş yeri olan ve bu işi çocuklarına bırakmak isteyen biriydi. Bense o yaşlarda mekaniğe karşı bir ilgim olduğunu hissettim. Bu önemli bir şey bunu törpüleyebilirsiniz, bunu engelleyebilirsiniz. Aileniz size ne gerek var öle şeylerle uğraşıyorsunuz şunlar daha önemli diyebilir. Sizin içinizden gelen ses bir şekilde bastırılabilir. Benim size tavsiyem içinizde olan şeyle ilgili sizin kendinizin ve aile üyelerinin bunu törpülemesini ve engellemesine müsaade etmeyin. Yanlış bir anlam çıkmasın sakın, ailenizin tavsiyelerine karşı çıkın demiyorum. Aileniz sizi doğru bir şekilde yönlendirirken, bunun üzerine serpmeniz gereken bir şey var oda kendi isteğiniz, siz ne olmak istiyorsunuz ? Bunları birleştirdiğiniz zaman başarıyı yakalarsınız" dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerin sorularını da cevapladı. Gölcük Belediyesi "Kariyer Günleri" programı, günün anısına Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e çini tabak takdimi ile sona erdi.