Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu

03.10.2019 11:08

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Eşi için devlet tiyatrosunda düzenlenen törende ayakta durmakta güçlü çeken oyuncu Gülenay Kalkan gözyaşlarına boğuldu.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de tören düzenleniyor. Ünlüoğlu ile son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol aldığı Oktay Kaynarca, "Çok konduramadık rahatsızlığını. Mümkün olduğu kadar erteledik ama maalesef hastalığı yenemedi" dedi.

Törene katılan Melek Baykal ise gözyaşları içinde "Çok değerli bir arkadaşımızdı. Keyfimizi yitirdik, neşemizi yitirdik" şeklinde konuştu.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Taziyeleri kabul eden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise herkese sarılarak gözyaşı döktü. Bir ara sahneye çıkan Kalkan, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kalkan'ın yakın dostları Selçuk Yöntem sakinleştirdi.

Ünlüoğlu, Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"ÇOK KÜSTÜK ÇOK BARIŞTIK"

Sıra sıra sahneye çıkan ünlü isimlerden Selçuk Yöntem "Benim 47 yıllık dostum. Cenazelerde çok gülerdik.Çok küstük çok barıştık. Ben konuşma yaparken hüzünlenmeyeceğim demiştim ama. Can dostum Allah rahmet eylesin" dedi.

"30 yıllık dostumu kaybettim" diyen Mehmet Aslantuğ, "Her zaman aramızda olacak" şeklinde konuştu. Törende konuşan diğer ünlü isimler ise şunları söyledi:

MELEK BAYKAL

"Tarık'ı anlatmak o kadar zor ki. Hepimizin onunla çok özel anları var. Yıllar önce Ankara'dayız. Ben Zafer ile evliyim. sürekli kavga ediyoruz. Boşanmaya kalkıyoruz. İlk aklımıza gelen insan arık ve Selçuk. eve geliyorlar gardolapları söküyorlar kamyonlara yüklüyorlar. Gideceği yere yolluyorlar. 3 gün sonra tekrar arıyoruz 'Biz barıştık' diyoruz. Bu 2 arkadaş tekrar bu kez montaja geliyorlar. Bir gün 'Yeter lan' dedi. Canım arkadaşım seni iki kelimeye nasıl sığdıracağız ki?

Ölmeden 2 gün önce ziyaretine gittim. Bana dönüp dedi ki 'Melek! Saatin ne güzel ulan!' Ah canım arkadaşım uğurlar olsun."

OYA BAŞAR

"Tarık orada yatan sen misin? Sen olduğuna inanamıyorum. O kadar iyi bir insandı ki, canımdı. Dostumdu. Çok küser çok barışırdı. 'Ben kinci değilim' derdi. 'Ben kinci değilim, kızarım geçer!' Bizim için hep yaşayacak."

TAMER KARADAĞLI

"Hepimizin başı sağ olsun. O beni şoförü olarak kullanırdı. Ben konservatuardayken. Tarık abi geldi. 'Sen gel, benim arabayı çek' dedi. 'Çizersen ödetirim' dedi. Ben arabayı çektim. Sonra bana 'yukarıdan baktım, güzel kullanıyorsun. Bundan sonra benim arabaları sen çekeceksin' dedi.

Okulda belki hocam olmadı ama benim hocamdı. Çocuklar Duymasın'da onu taklit ediyordum. 'Ana'yı ondan aldım. Bana çok şey kattı. Eminim bir çok insana çok şey katmıştır. 30 küsür yıldır tanıyorum. Bu kadar koyacağını tahmin etmemiştim. Mekanı cennet olsun. İnşallah biz gittiğimizde arkamızdan Tarık Abi gibi güzel konuşulur. Adamın gidişi bile klas oldu."

ZAFER ALGÖZ

"Tarık Abi bulunduğu yere enerji veren bir adamdı. Ani seyahat kararları alırdı. Sabah karşı 3'te beni arardı. 'Zafer hazırlan gidiyoruz', 'Nereye gidiyoruz', 'Fransa'ya'... Çok komik küser, çok güzel barışırdı. Bir gün Türkiye'de 3 aktör tanırım dedi. 'Biri Cüneyt Arkın, biri Müşfik Hoca, diğeri ben!' dedi.

"Abi ben ilk 10'a girer miyim" dedim, 'Haluk ile zaman zaman yer değiştiriyorsun' dedi. Tarık abi müthiş adamdı. bizim arkadaşımızdı, kardeşinizdi. Ben ona "Reşat Tarık" derdim. Canım benim! kurban olurum! O Gülenay'ın her şeyiydi. Bizim de her şeyimizdi..."

"GÜLE GÜLE SEVGİLİM"

Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine "Acı kaybım Tarık'ım, can yoldaşım, bir masal yaşadım seninle... Tadı kaldı dilimde... Güle güle sevgilim." diyerek veda etmişti.