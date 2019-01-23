Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz
74 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda telif hakları konusunda sitem etmişti. Gruda, "Telif hakkımı istiyorum. Evimin borcunu ödeyemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Türk sinemasının usta ismi Ayşen Gruda, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gruda, telif haklarını alamadığı için katıldığı bir televizyon programında, sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu.
"HAKKIMI İSTİYORUM" DEMİŞTİ
Tosun Paşa, Gırgıriye, Çiçek Abbas ve Hababam Sınıfı gibi Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan usta sanatçı; "Telif hakkımı istiyorum. Evimin borcunu ödeyemiyorum. Bunun dünyada çok örneği var ben de hakkım olan telifi istiyorum"dedi.
"VİCDAN NEREYE SAKLANDI BİLMİYORUM"
Ayşen Gruda, usta oyuncu Münir Özkul'un vefatından sonra, "Böyle bir serzenişi var mıydı?" şeklindeki soruya ise "Vardı. Hepimizin vardı. Halk bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki, oynadıkça para alıyoruz. Ayıp denen bir şey var. Türkiye'de ayıp mayıp, vicdan... Nereye saklandı bilmiyorum..." diye yanıt verdi.
-
Evimin borcunu ödeyemiyorum diyor yalan mı telif hakkı lisans diye birşey var herkes şarkı kendinin gibi çıkıp söylesin sahibinden izin almasın herkes her filmi korsa şekilde yayınlasın tabiki hakkıdır verilmesi lazımdı.Çünkü hırsızlık oluyor bu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ARTIK BU ÜLKEDE KEMAL SUNALLAR AYŞENLER ŞENER ŞENLER MÜNİR ÖZKULLAR ADİLE NAŞİTLER LEVENT KIRCALAR METİN AKPINAR ZEKİ ALASYALAR ASLA YETİŞMEZ İLKEL CAHİL EGİTİMSİZ ARAP ARTIGI BİR NESİL GELİYOR ÜLKEDE HIZLA SURİYE IRAK YEMEN OLMAYA DOGRU GİDİYOR BOLCA FETÖ YETİŞİYOR GİDİŞAT ÇOK VAHİMCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ÖBÜR TARAFTA PARA DEĞİL İMAN LAZIM ODA SENDEN YOKCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırHİLAL: biz kimizki birinin imanını sorgulayalım yada yargılayalım. . Allahla kul arasına kimse giremez. . aradaki diyaloguda kimse bilemez. . Allah hepimizi affetsın. . hayırla diğer tarafa gitmeyi nasip etsin1 Yayından KaldırYAKUP: arabın peşinden gidenin sonuda arap gibi olur de hadi işine bak şişme botunu almayı unutma denizde telef olcan1 Yayından Kaldır