Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz

Türk sinemasının usta ismi Ayşen Gruda, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gruda, telif haklarını alamadığı için katıldığı bir televizyon programında, sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu.

"HAKKIMI İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Tosun Paşa, Gırgıriye, Çiçek Abbas ve Hababam Sınıfı gibi Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan usta sanatçı; "Telif hakkımı istiyorum. Evimin borcunu ödeyemiyorum. Bunun dünyada çok örneği var ben de hakkım olan telifi istiyorum"dedi.

"VİCDAN NEREYE SAKLANDI BİLMİYORUM"

Ayşen Gruda, usta oyuncu Münir Özkul'un vefatından sonra, "Böyle bir serzenişi var mıydı?" şeklindeki soruya ise "Vardı. Hepimizin vardı. Halk bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki, oynadıkça para alıyoruz. Ayıp denen bir şey var. Türkiye'de ayıp mayıp, vicdan... Nereye saklandı bilmiyorum..." diye yanıt verdi.