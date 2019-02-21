Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı

İngiltere'nin liman kenti Manchester'da ilginç bir olay yaşandı.Bir masaj salonuna giden adam burada hayat kadınıyla kavga etti. Mekanın sahibiyle kavga eden adam canını zor kurtardı. Camdan sarkan ve alt kattaki kebapçının tabelasına tutunan adamı oradan itfaiye ekipleri kurtardı.

Bir kebap lokantasının üst katında bulunan masaj salonunda fuhuş da yapıldığını söyleyen görgü tanıkları camdan dışarı sarkan çıplak bir adam görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

"GÖRDÜKLERİME İNANAMADIM"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çırılçıplak kalan adamı bir merdiven aracılığıyla kurtardı. Olayın tanıklarından Samantha Walker, "Gördüklerime inanamadım. Merdivenden çıplak bir adam iniyordu. Bu çok uygunsuz. Pencereden bir kadın adamı dışarı ittirdi ve adam çırılçıplak bir vaziyette dışarıda kaldı. Pencereyi de kapattı" dedi.

Polis çıplak adamı gözaltına aldı. Yetkililer, "Kadının adamdan korktuğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi. İngiliz basını, Ladybirds isimli masaj salonunda 50 pounda yarım saat ya da 90 pounda 1 saat "baştan çıkarıcı masaj" yapıldığını yazarken, orada çalışan kadınlar, "Biz o gün orada değildik. Biz farklı saat dilimlerinde çalışıyorduk" dedi.