Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Eli Bekliyor

7 günlükken ilk ameliyatını geçiren 3 yaşındaki minik Furkan, hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Minik Furkan'ın annesi Semra hanım oğlunun sağlına kavuşması için elinden geleni yaptığını söyleyerek, "Furkan'ın sürekli temiz ortamlarda ve iyi beslenerek yaşam sürmesi gerekiyor. Eşim işsiz. Sigortamız yok." dedi. Yardım etmek isteyen hayırseverler 0545 514 53 95 no'lu telefondan Semra hanıma ulaşabilirler.

"8 SAAT AMELİYATTA KALDI"

Kalp hastası olan 3 yaşındaki minik Furkan hikayesiyle yürekleri dağladı. İlk ameliyatını daha 7 günlükken geçiren Furkan'ın annesi Semra hanım, oğlunun sağlığına kavuşması için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Minik Furkan kalp hastası 5 ameliyat 1 zatürre geçirdi. Yeniden ameliyat olması gerekiyor. Doğuştan ana damarı dardı stent taktılar. 7 günlükken ilk ameliyatını oldu. Bir ay yoğun bakımda kaldı.5 aylıkken bir zatürre geçirdi. 2. kalp ameliyatını bir yaşında oldu. Ameliyat 8 saat sürdüğü için beynine oksijen gitmedi. 3 defa beyin kanaması geçirdi. Doktor düzelene kadar ameliyat olması gerekiyor dedi." dedi.

"OTURAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR, KONUŞAMIYOR"

Sözlerine devam eden Semra hanım, " Oturduğumuz ev kira eşim işsiz. Furkan'ın sürekli temiz ortamlarda ve iyi beslenerek yaşam sürmesi gerekiyor. Eşim işsiz. Sigortamız yok. Yeşil kartlıyız. Furkan oturamıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor. Allah inşallah şifa verir oğluma bunun için bende elimden geleni yapacağım. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hayırseverler 0545 514 53 95 numaralı telefondan bana ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Yardım etmek isteyen hayırseverler 0545 514 53 95 no'lu telefondan Semra hanıma ulaşabilirler.