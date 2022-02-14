Hayalet Avcıları filminin yönetmeni Ivan Reitman, hayatını kaybetti

Dünya çapında tanınan ünlü yönetmen ve yapımcı Ivan Reitman, 75 yaşında hayatını kaybetti. 1984 yılında vizyona giren Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filminin yönetmenliğini üstlenen ve bu filmle birlikte dünya çapında tanınan bir yönetmene dönüşen Reitman, kariyerinde toplam 20 film yönetirken 74 filmin ise yapımcılığını üstlendi.

300 MİLYON DOLARA YAKIN HASILAT ELDE ETMİŞTİ

1973 yılı yapımlı Cannibal Girls filmiyle dikkat çeken, 1984 yılında yönetmenliğini üstlendiği Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmiyle adeta bir fenomene dönüşerek 300 milyon dolara yakın hasılat yakalamış, bu filmle iki Oscar adaylığı elde etmişti. Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito gibi isimlerin başrolünde yer alıp birbirlerinin ikizi olduğu İkiz (Twins) adlı filmin yanı sıra Bir Günlük Cumhurbaşkanı, Altı gün yedi gece, Bağlanmak Yok gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Reitman, son olarak 2014 yılında Karar Günü filmini yönetmişti.

2 FİLMİN HAZIRLIKLARINA BAŞLAMIŞTI

Ivan Reitman ölmeden önce iki filmin pre prodüksiyonunun üstleniyordu. Henüz çekimlerine geçmediği iki film projesi bulunanReitman, Arnold Schwarzenegger, Eddie Murph, Danny DeVito ve Tracy Morgan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Twins filminin devamı olacak olan "Triplets" adlı filmi çekmek için çalışmalara başlamıştı. Öte yandan yönetmen ölmeden önce "Summer of Love" adlı filmi için de hazırlıklar yapıyordu.

Yönetmenin California'da evinde vefat ettiği bildirilirken, ailesinin yaptığı açıklamada "Ailemiz, hayatta her zaman sihrin peşinden gitmemizi öğreten bir eşin, bir babanın ve bir dedenin beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılmasının yasını tutuyor" denildi.