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Hayal Köseoğlu PKK yorumu ne? Hayal Köseoğlu ne dedi, ne paylaştı?

Hayal Köseoğlu PKK yorumu ne? Hayal Köseoğlu ne dedi, ne paylaştı?
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PKK'nın fesih açıklamasının ardından yorum yapan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hayal Köseoğlu PKK yorumu ne? Hayal Köseoğlu ne dedi, ne paylaştı?

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Köseoğlu'nun yorumu tepkilere sebep oldu. Hayal Köseoğlu PKK yorumu ne? Hayal Köseoğlu ne dedi, ne paylaştı?

HAYAL KÖSEOĞLU PKK YORUMU NEDİR?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam. Tamam sensin ya. En önemli sensin," ifadeleriyle başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyolar ülkeyi ya senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, en büyük soykırım, en büyük asimilasyon, en büyük baskı milletlere değil cinsiyete dayalı bir meseledir. Bu dünyanın da bu coğrafyanın da bu ülkeninde de en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp oraya buraya çıkıp hak aramıyorsak size ne oluyor? (Ki ben kadın direnişinin pasifliğini de çok eleştiren biriyim) Ne istiyorsunuz ben hiç anlamıyorum ya. Benim e-devletimde literally (gerçekten) Çerkistan yazıyor. Ben düşüyor muyum sokaklara hani benim Çerkistan'ım diye? Yemin ederim anlamıyorum ya eski sevgiliye takık, gidikler gibi kafayı yediniz yıllardı. Terapiye gidin ya!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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