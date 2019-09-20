Havzalı muhtarlar Şahinkaya Kanyonu'nu gezdi

20.09.2019 15:12

Havza Muhtarları Derneği tarafından üyelerine yönelik Şahinkaya Kanyonu gezisi düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Samsunum 3" gemisi ile Şahinkaya Kanyonu gezisine katılan muhtarlar, hoşça vakit geçirdi.

Dernek başkanı Ahmet Çavdar, gezinin birlikteliği sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Üyelerimize yönelik toplantı ve çalışmalarımızın dışında sosyal ve kültürel faaliyetler de yapmaya çalışıyoruz. Seçim sonrası yeni arkadaşlarımızla kaynaşmak adına güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Kanyon gezisinin ardından Vezirköprü Çeltek Mahallesi'ndeki bir tesiste Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Özkurt ile muhtarların katılımıyla yemek düzenlendi.

Özdemir, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Önemli olan birliktelik ve uyum içinde çalışmalarımızı yürütmemiz ve halkımıza hizmet için güçlerimizi birleştirmemizdir. Kırsal mahallelere yapılan hizmetlerin hızlı şekilde yürütülmesi için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Amacımız kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek." diye konuştu.

Kaynak: AA