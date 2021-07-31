Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Ramazan Gündüz, yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Ramazan Gündüz, yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Ramazan Gündüz ile Ertuğrul Pekbolat aday oldu.

Yapılan seçimde Gündüz 36 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Pekbolat ise 33 oyda kaldı.

Yönetim kurulu ise Dilaver Karaçoban, Faruk Karabacak, Cengiz Aydın ve Recep Akar'dan oluştu.

Kooperatifin denetim kuruluna da Uğur Ünal ve Mustafa Erdoğan getirildi.

Gündüz, kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışacağını belirterek, herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu