Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Ramazan Gündüz, yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Ramazan Gündüz, yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Ramazan Gündüz ile Ertuğrul Pekbolat aday oldu.

Yapılan seçimde Gündüz 36 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Pekbolat ise 33 oyda kaldı.

Yönetim kurulu ise Dilaver Karaçoban, Faruk Karabacak, Cengiz Aydın ve Recep Akar'dan oluştu.

Kooperatifin denetim kuruluna da Uğur Ünal ve Mustafa Erdoğan getirildi.

Gündüz, kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışacağını belirterek, herkese teşekkür etti.

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi
Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Muslera Can Bartu Fatih Terim Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Gündüz yeniden başkanlığa seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:30:26. #1.16#

title