Havuzda çıplak poz veren İrlandalı model, yeni paylaşımıyla sınırları zorladı

16.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:35

29 yaşındaki İrlandalı güzel, Aşk Adası programının ardından sınırları zorlamaya devam ediyor. Daha önce havuzda grup halinde çıplak poz veren Maura Higgins, şimdi de sonsuzluğa sütyen salladı.

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile ünlenen Maura Higgins, Instagram'da paylaştığı pozlarla sınırları zorlamaya devam ediyor.

Havuzda arkadaşlarıyla birlikte çıplak poz verdikten sonra çıplak duş aldığı fotoğrafını paylaşan Maura, şimdi de sütyenlerini çıkarıp sonsuzluğa salladı.

Sonsuzluk havuzunun kenarında duran Maura'nın bu paylaşımı takipçilerini bölerken, aşırıya kaçtığı konusunda uyarı aldı.

Kullanıcılardan biri, "Bu bir ipucu mu?" diye yazarken Bir diğeri, "Sunmakta çok iyisin ancak nereye kadar sunacaksın?" diye sordu.

Maura'nın Dancing On Ice ortak yıldızı Trisha Goddard şunları söyledi: Çok küfürlü, sonunda güneş ışığında dışarıda olanları değil diyerek gülen emoji koydu.