Düğün Magandaları, Çocukların Gözü Önünde Havaya Ateş Açtı
İstanbul Sefaköy'de gelin almaya geldikleri sokağı kapatan kişiler, tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açtı. Magandalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sefaköy'de gelin almaya geldikleri sokağı kapatan kişiler, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açtı. Magandaların havaya ateş açtığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
DAMAT VE ARKADAŞLARI KONVOY YAPTI
Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Ağrı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde gelini almaya giden damat ve arkadaşları konvoy yaparak yola çıktı. Dörtlülerini yakarak, yüksek ses sitemine sahip büyük kolon otomobilinin de içerisinde olduğu konvoyla etrafa rahatsızlık veren grup, semtte dakikalarca turladı.
HAVAYA ATEŞ AÇMAYA BAŞLADILAR
Grup bir süre sonra otomobillerle gelinin evinin olduğu sokağa girerek yolu trafiğe kapattı. Damat ve arkadaşları ardından sokak üzerinde davullu ve zurnalı halay çekmeye başladı. Eğlence sürdüğü esnada grubun içerisinden 2 genç, belindeki tabancaları çıkartarak güpegündüz havaya ateş açmaya başladı.
ÇOCUKLARI BİR AN OLSUN DÜŞÜNMEDİLER
Sesi duyan 3 küçük kız korkudan babalarına sarılarak korunmaya çalıştı. Binalardaki vatandaşları ve sokaktaki çocukları bir an olsun düşünmeden defalarca sıkan gençler, gelinin çıkmasıyla birlikte konvoy halinde yeniden yola çıktı.
KAMERA KAYITTAYDI
Magandaların havaya ateş açtığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇIP TÜNEL KAPATTILAR
İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde yaşanan bir başka olayda da, asker arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler evin önünde toplandı. Burada meşaleler yakan gençler ardından arkadaşlarını havaya fırlattı. Gençler daha sonra evin önünde tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan başka bir olayda ise yine asker uğurlama konvoyu yapan gençler otomobillerine bindikten bir süre sonra Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Tünelde araçlarının durdurarak inen gençler, asker arkadaşlarını elleriyle havaya fırlatarak eğlendi. Gençlerin trafiği kesmeleri nedeniyle tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcu otobüslerinin de trafikte kaldığı olayda, vatandaşları bir an olsun umursamayan gençler, "en büyük asker bizim asker" sloganları atarak tünel trafiğini birbirine kattı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
İşte olay yerinden fotoğraflar;
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Kurusıkı tabanca (ses tabancası) bile kullananlara maganda muamelesi yapılıyor ya. Şaka gibi bi ülkeyiz yeminle. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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şu ulkede dogdugum ıcın cok sanssızım. ınsanı ınsan degıl. yerı geldıgınde vatan askı yerı geldıgınde magandalık. fakırım bır baska ulkeye de gıdemıyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU YARATIKLAR DUR DİYECEK DEV LET VARMI.ALLAH AŞKINA EEEEE EEEEE BÜYÜKLER BUNLARA DUR DEYİN ALLAH AŞKINA.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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abiler, kardeşler, Yorgun MErmi diye birşey var, Lütfen bunu dikkate alıp KURU SIKI kullanırmısınız illa ses çıkmasını istiyorsanız. hiç kullanılmaması tercihtir. Ama Lütfen, Lütfen, Lütfen, Gerçek tabanca kullanmayın Lütfen..... Bir Can kolay yetişmiyor ve ucuz değil. Lütfen...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çorap giymeyip tayt giyen bir erkek modası olamaz yav ne kadar çirkinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır