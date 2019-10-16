16.10.2019 23:06

Havalimanında hakaret davasında karar

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını 5 yıl geri bıraktı.

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç 'in 'Hakaret', 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alanen aşağılama' suçundan 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ndeki 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Tuğçe Sevi ile avukatı ve sanık avukatları katılırken, sanık Fatma Funda Esenç katılmadı.

Pişmanım

Sanık Fatma Funda Esenç'in celse arasında mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, "Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek dalga geçtiler. Stresliydim. Pişmanım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Dalga geçmedim

Duruşmada söz alan Tuğçe Sevi, "Bana iddianamede belirtilen sözlerin hepsini söyledi. Şikayetçiyim. Dalga geçmedim. Gülerek dalga geçerek cevap vermedim" ifadelerini kullandı.

Sevi'nin ardından söz alan sanık avukatı, "Çingene ve sokak süprüntüsü ifadelerinin hakaret sayılamayacağına dair yargıtay kararları var. Kaba söz mahiyetinde bulunduğu belirlenmiştir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyorum" diye belirtti.

Sanığın bir diğer avukatı, "Master seviyesinde eğitim almış bir insan müvekkilim. Daha önce bu insan hiç böyle bir şey yaşamamış. Aklı evvel birisi bunu kameraya çekti. Sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı her gün olağan şekilde gerçekleşen bu tarz olaylardaki gibi müşteki belki de olayı görmezden gelecek ya da müvekkilimle barışacaktı. Müvekkilimin içinde bulunduğu durumunda dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi.

Savunmaların alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme sanık Fatma Funda Esenç'i 'Hakaret' suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptırarak cezayı 5 yıl erteledi. Sanığın, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan beraatine karar verildi.

Mahkeme kararını duyan Tuğçe Sevi, duruşma çıkışında gözyaşlarına hakim olamadı.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Tuğçe Sevi'nin avukatı Hazal Algan Canseven mahkemede alenen hakaret suçu oluştuğuna karar verildiğini belirterek, "Biz karara itiraz etmeyeceğiz. Süreci takip edeceğiz" dedi. Avukatının ardından söz alan Tuğçe Sevi ise konuşmak istemediğini, mahkemede zaten beyanda bulunduğunu ifade etti.

(EK- İD- ÖY-

Kaynak: İHA