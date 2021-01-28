(Hava fotoğraflarıyla) - Riva'da sürüklenen gemi Ahırkapı'ya götürülmek üzere Boğaz'dan geçti (2)
Cengiz ÇOBAN-Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/ BEYKOZ Riva'da kıyıya sürüklenen Panama bandıralı gemi kurtarıldıktan sonra, Ahırkapı açıklarına çekilmek üzere çekici römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Cengiz ÇOBAN-Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/ BEYKOZ Riva'da kıyıya sürüklenen Panama bandıralı gemi kurtarıldıktan sonra, Ahırkapı açıklarına çekilmek üzere çekici römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi havadan da fotoğraflandı.
Beykoz, Riva açıklarında dün saat 16.55'te makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisi kurtarıldı. PETRA STAR isimli gemi, çeki halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisinin yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarıldı. Gemi, kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı'ya demirledi. Geminin boğazdan geçişi havadan fotoğraflandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN