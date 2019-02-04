İki Katlı Tur Teknesinde Yangın Çıktı

Sarıyer'de kıyıya bağlı bir tur teknesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yangının neden çıktığına yönelik incelemesi sürüyor. Olayda ölen ya da yaralının olmadığı bildirildi.

İstanbul Sarıyer'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Aşiyan'da kıyıya bağlı bir tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanı görenler itfaiyeye haber verdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine Sarıyer ve Beşiktaş'tan ekip sevk edildi. Kıyıya bağlı olan tur teknesindeki yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangının neden çıktığına yönelik incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA