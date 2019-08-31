Hatice, Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Serengil'e destek oldu

Hatice, Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Serengil'e destek oldu

Eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen ve bir aylık hamile olan Seren Serengil'e şarkıcı Hatice'den destek geldi.

31.08.2019 14:40
Hatice, Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Serengil'e destek oldu

Seren Serengil, boşanmak için mahkemeye başvurduğu Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylemiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Serengil eşinin bu açıklamalarından sonra kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği görüntüleri paylaşmıştı. Tüm bu olaylardan sonra hastaneye kaldırılan ve düşük tehlikesi yaşayan Serengil'e şarkıcı Hatice'den destek paylaşımı geldi.

"İŞTE BİZ BÖYLEYİZ"

Hatice sosyal medya hesabından sanat dünyasından bir insana uygulanan şiddete sessiz kalındığını yazarak isyan etti.

Hatice,"İşte biz böyleyiz! Her şeyi herkesi paylaşır hatta suyunu çıkarırız ama mağdur olan bu kez güçlü bir kadın ise üstesinden gelir diyerek suskunluğumuzu koruruz! Hele ki birde sanat camiasından ise. Çünkü biz mağdurun yanında olup gücümüzü göstermeyi çok severiz. Peki bu güçlü bir insan ise neden es veriyoruz, düşünüyoruz, atlatır diyoruz? Unutmayın her acı kendi içinde büyür büyür büyür... Her şey maddiyat değil hele ki bu kadın karnında bir can bir melek taşıyorsa! Benim için her hamile kadın bir Havva annemizdir. Hiç bir şey için değilse bile buna hürmeten saygı duyalım ! Seren'im geçmiş olsun. Dilerim evladın ve sen hep mutlu olursunuz en sağlıklı şekilde" notuyla duygularını dile getirdi.

Hatice, Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Serengil'e destek oldu
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YORUMLAR (20)

  • AZAPAY:
    gülben ergenin çocuklarının ahı tuttu eetme bulma dünyası seren şiddete maruz kalacak susacak tüm basını toplar açıklama yapr görgüüzz birde asil anne değil demiş bütün anneler asildir. ama senin gibiler nnne olamadığınan bu duyguyu anlamaz. hala derdi gülben derdine yanmıyorda kaç koca eskitti. hiç birinin ailesi istemesi birde demezmi çocuktan feragat etsin snki çocuk ml kadında annelik duygusu oluşmamış daha gülbenden annelik öğren bari
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  • TIRŞIKK:
    ayarları aynı olunca korur tabiikide o kadar kadın dayak yiyip öldürülüyor o zaman niye hatcanın sesi çıkmıyo
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  • NE BİLELİM:
    bu durum gülben ergenin başına gelseydi he he daha da beter olsun diye canavarca alay ederdi yanına yeşim salkımı alıp .
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  • NE BİLELİM Kİ:
    yoruma cevap: anne ama ergenin çocuklarını düşünmeden canavarca o da saldırdı. bir serengil bir salkım ergene yaptıklarıyla ikisine de düşman oldum. ikisine de görmeye sırf bu yüzden dayanamıyorum. bir tek sacit aslan adam gibi durdu o günlerde. ergenin hiç hayranı falan da değilim. o çocuklarını düşünmediler düşman kesildim.
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