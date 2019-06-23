Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sabahın erken saatlerinde oy kullanılmaya başlandı. Oyunu kullanmak için okula giden şarkıcı Hatice ise oy kullanmaya giderken topuklu ayakkabı ve siyah mini elbise giydi.

"BEN SUSAYIM DEVRİM KONUŞSUN"

Son olarak bir defilede kalçasını açarak gündeme gelen Hatice'nin son paylaşımı yine olay oldu. Oy kullanmak için okula giden Hatice, baştan aşağı simsiyah giyindi. Şarkıcı, siyah büyük şapka, gözlük, siyah uzun eldiven, topuklu ayakkabı ve siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Hatice, sandık başında çektirdiği fotoğrafını da "Ben susayım devrim konuşsun" notuyla paylaştı.

KRALİYET KADINLARINI AKILLARA GETİRDİ

Hatice'nin bu sıcak günlerde yaptığı kombin ise akıllara İngiltere'de Kraliyet At Yarışları'nı izleyemeye giden kadınları getirdi.