Hataylı üretici marul veriminden memnun

Altınözü ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Öz, geçimini sağladığı marulun bu sezonki veriminden memnun.Alakent Mahallesinde yaşayan ve 4 çocuklu evini çiftçilikle geçindiren Öz, bu yıl 3 dekar alana marul ekti.