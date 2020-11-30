Hataylı üretici marul veriminden memnun
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Hataylı üretici marul veriminden memnun

30.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:21
Hataylı üretici marul veriminden memnun

Altınözü ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Öz, geçimini sağladığı marulun bu sezonki veriminden memnun.Alakent Mahallesinde yaşayan ve 4 çocuklu evini çiftçilikle geçindiren Öz, bu yıl 3 dekar alana marul ekti.

Altınözü ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Öz, geçimini sağladığı marulun bu sezonki veriminden memnun.

Alakent Mahallesinde yaşayan ve 4 çocuklu evini çiftçilikle geçindiren Öz, bu yıl 3 dekar alana marul ekti.

Ürünleri yaklaşık 20 gün önce toprakla buluşturan Öz, AA muhabirine, bugün itibariyle hasada başladığını kaydetti.

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Verimden oldukça memnun olduğunu söyleyen Öz, "Hasat toplam 45-50 gün sürüyor. Şu an hasattan oldukça memnunum. 2-3 güne bir toplayıp pazara satmaya götüreceğim. Adet fiyatı ortalama 2 liraya satılıyor. İki yıldır ektiğim maruldan bu sezon 8 bin lira gelir gelmesini bekliyorum. " dedi.

Ürünleri tamamen organik şekilde yetiştirdiğini belirten Öz, marul ekimine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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