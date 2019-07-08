HATAY Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 80. yıl dönümü kutlandı

Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 80. yıl dönümü kutlandı

Türk askerinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine girişinin 80. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende

Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, askeri ve mülki erkanın, gazilerin katıldığı törende saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Hatay ve Reyhanlı'nın 20 yıl boyunca Fransızların işgali altında kaldığını ve bu işgal sırasında Reyhanlı halkının Türk devletinden ayrı kalmanın verdiği acıyı yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu törene katılanlara belediye binasında kokteyl verildi. Belediye Başkanı Hacıoğlu ve belediye meclis üyeleri 4. Piyade Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Göker'i ziyaret ederek şükran plaketi verdi.

Kaynak: DHA