HATAY SINAVA GEÇ KALAN İŞİTME ENGELLİ GENÇ KIZ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
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HATAY SINAVA GEÇ KALAN İŞİTME ENGELLİ GENÇ KIZ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geciktiği için alınmayan işitme engelli Didem Öğdü, gözyaşlarına boğuldu.

HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geciktiği için alınmayan işitme engelli Didem Öğdü, gözyaşlarına boğuldu.

YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için saat 10.00'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne gelen Didem Öğdü, sınav salonunu karıştırıp başka fakülteye gitti. Saat 10.15'deki sınav için çevredekilerin yardımıyla Eğitim Fakültesi önüne gelen Öğdü, geciktiği için sınava alınmadı. Fakülte önünde sinir krizi geçiren ve dakikalarca gözyaşı döken Öğdü'yü veliler teselli etmeye çalıştı.

Telefona yazdığı mesajlar ile iletişim kurmaya çalışan Didem Öğdü'ye yardım eden polisler, genç kızı adresini öğrenip evine götürdü.

HATAY SINAVA GEÇ KALAN İŞİTME ENGELLİ GENÇ KIZ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
HATAY SINAVA GEÇ KALAN İŞİTME ENGELLİ GENÇ KIZ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
HATAY SINAVA GEÇ KALAN İŞİTME ENGELLİ GENÇ KIZ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
HATAY SINAVA GEÇ KALAN İŞİTME ENGELLİ GENÇ KIZ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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