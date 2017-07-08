Hatay Reyhanlı Davasında Istenen Cezalara Sevindiler

Reyhanlı davasında istenen cezalara sevindiler



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı Ankara'daki davada, 9 sanık için 53'er kez müebbet, 11 sanık için 15'er yıla kadar hapis istenmesi, olayda yakınlarını kaybeden aileler tarafından 'memnuniyetle' karşılandı.



Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, düzenlediği basın toplantısında 40 aile ile birlikte Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13'üncü duruşmaya katıldıklarını belirterek "53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasını duyunca çok sevindik. Biz bunu 4 yıldır bekliyorduk" dedi.



'ADLİYEDE YANLIŞ ANLAŞILMA'



İddianamenin okunmasından sonra salondan çıktıkları sırada sevinçlerini alkışla ifade ederken polis müdahalesi ile karşılaştıklarını anlatan Tuna, bunun 'yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını' söyledi. Tuna, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:



"Bizler sevincimizi dile getirirken, adliyedeki bir başka mahkemede protesto olduğunu duyduk. Orada yapılan protesto ile karşı karşıya geldiğimizde arada kaldık. Polis bir anda kimin ne olduğunu anlayamadı. Biz her ne kadar şehit ailesi olduğumuzu da söylesek de çevik kuvvetin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldık ve anneler ile kardeşlerimiz, dernek başkan yardımcısı Ahmet Yumuşak darp edildi. Bütün bunların olmamasını arzu ederdik. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı meydana geldi ve iyi bir görünüm değildi."



ŞİKAYETÇİ OLDU



Polis müdahalesi sırasında başından yaralanan Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Yumuşak ise "Olaydan üzüntü duyuyuyoruz. Bir polis şehit yakınına vurabilir mi? Şehit annesine vurdukları için elinden aldım sonra da başıma telsizle vuruldu, biz bunu hak etmedik. Çok bedeller ödedik. Çok derinden üzüldük, polisten şikayetçi oldum" diye konuştu.



Basın toptlantısına katılan Edibe Çalım adlı vatandaş ise mahkeme salonundan çıkarken polislerin kendilerini 'itmesine ve darp etmesine' üzüldüklerini söyledi. .