Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı

16.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:42

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. ilçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrağı astı.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Çocuklar, geçen askeri araçlardaki personele Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. Mahalle sakinleri tarafından askeri araçların geçiş istikametindeki yol üzerinde duvarlara, "Önce Vatan" yazısıyla Türk bayrağı resmedildi.

"DUALARIMIZ ASKER AĞABEYLERİMİZLE"

14 yaşındaki Hasan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleri çok sevdiği için onları Türk bayraklarıyla karşıladığını söyledi. "Dualarımız asker ağabeylerimizle" diyen Göçer, "Allah onların yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Askerler geçerken onlara el sallıyoruz. Bizim dualarımız her zaman onlarla. İnşallah ailelerine sağ salim dönsünler." dedi. 11 yaşındaki Mehmet Şanverdi de, askerleri çok sevdiğini ve sevgi gösterisinde bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA