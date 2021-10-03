Hatay'da yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Hatay'da yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'da yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Kuzuculu Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Sultan D. (78), Fatma K. (48), İsmet K. (54), Ayşe A. (51), Remzi A. (66) ve Selim Ö. (59) bir süre sonra rahatsızlandı.

Kendi imkanlarıyla Dörtyol Devlet Hastanesine giden 6 kişiden Sultan D. ve Fatma K. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, İsmet K. ile Ayşe A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Hatay'da yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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