Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Yaylağı ilçesinde bir askerin teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." - Ankara

Kaynak: DHA