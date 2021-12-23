Hatay'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Haberler
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Hatay'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Hatay'da Sarıkamış şehitleri anıldı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

HATAY (AA) - Hatay Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

İl binasındaki programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Başkanı Mehmet Ali Eker, buradaki konuşmasında, şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Şehitlerimizi unutmayan yiğitlerimize selam olsun. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda hareket eden gençliğimize selam olsun. Sefer bizden, zafer Allah'tandır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleriyle ilgili hazırlanan video izlendi.

Hatay'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Hatay'da Sarıkamış şehitleri anıldı

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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