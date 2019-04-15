Hatay'da Omzuna "Yorgun Mermi" İsabet Eden Çocuk Yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada omzuna "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzuculu Mahallesi Gül Sokak'taki evinin önünde babasıyla oturduğu sırada 12 yaşındaki Emirhan Sönmez'in omzuna "yorgun mermi" isabet etti.

Çocuğun yaralandığını gören ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Sönmez, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sönmez'in omzuna isabet eden merminin çıkarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Erdem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu hayatta olduğu için şanslı olduklarını söyledi.

Evlerinin önünde oğluyla oturdukları sırada bir anda yerde kaldığını anlatan Sönmez, "Bir an ne olduğunu anlamadık. Emirhan'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdik. Nereden geldiğini bilmediğimiz mermi oğlumun omzuna isabet etmiş." diye konuştu.

Hastanede başarılı operasyonla merminin çıkarıldığını belirten Sönmez, oğlu hayatta olduğu için şükrettiklerini, merminin biraz daha üste gelmesi durumunda hayatına mal olabileceğini kaydetti.

Anne Hacer sönmez de oğlu hayatta olduğu için mutlu olduklarını dile getirerek, magandalığın son bulmasını diledi.

Kaynak: AA