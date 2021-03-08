Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
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Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

08.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:50

HATAY'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışıp dere yatağına uçan otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

HATAY'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışıp dere yatağına uçan otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kumlu-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit Yıkık (34) yönetimindeki 31 ADP 479 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Otomobilde sıkışan Ali El Yusufçi, Riham Nasif (17), Halit El Hamid (41), Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali El Yusufçi, Riham Nasif ve Halit El Hamid'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalid Aljdoh ve Fayyad Abdulrezzak Alik ise ambulanslarla Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi de otopsi için morga götürüldü.


Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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