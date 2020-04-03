Hatay'da mevsimlik tarım işçilerine kaymakamlıklarca çalışma izni verilecek Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin kaymakamlıklardan çalışma izni almaları gerektiği bildirildi.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin kaymakamlıklardan çalışma izni almaları gerektiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre, illerden valiliklerce verilen "mevsimlik işçi belgesi" bulunmayanlar, mevsimlik işçi olarak kente alınmayacak.

Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri ve ailelerinin kimlik numaralarını, geldikleri il bilgilerini ve nerede, ne kadar süre çalışacaklarını ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirecek ve bu kişilerin sağlık kontrolleri ilçe sağlık müdürlüklerince gecikmeksizin yapılacak.

İşçiler, seyahat izin belgeleriyle kaymakamlıklara başvurarak çalışma izni alacak.

Mevsimlik tarım işçisi istihdam edecek işletme sahipleri, işçilerin kalacakları geçici yerleşim alanlarını, çalışma koşulları ve süreleriyle, kaç işçi çalıştıracağına dair bilgileri ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirecek ve bunun üzerine kaymakamlıklardan mevsimlik tarım işçisi çalıştırma izin belgesi alabilecek.

Belediyeler ve işletme sahiplerince, mevsimlik tarım işçilerinin geçici yerleşim alanları belirli aralıklarla dezenfekte edilecek.

Kaynak: AA