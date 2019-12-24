Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime yarın ara verildi
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Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime yarın ara verildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime yarın ara verildi.

24.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:26
Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime yarın ara verildi

'ın ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime yarın ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Eczacı Maruf Cilli ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

Kaynak: AA
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