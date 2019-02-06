Hatay'da Fırtına Alarmı! 3 İlçede Okullar Tatil Edildi

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından İskenderun ve Belen ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İskenderun ve Belen kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın iki ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Arsuz ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

ANTALYA'DA DA TATİL EDİLMİŞT

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle dün okullar tatil edildi.

Kaynak: AA