Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu
Hatay'da, çöp konteyneri içinde ölü halde bulunan bebeğin annesi yakalandı. Endonezyalı kadın, bebeğin ölü doğduğunu ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi.
Hatay'da çöp konteynerı içinde ölü bulunan bebeğin annesi olduğu iddiasıyla yakalanan Endonezya uyruklu Kadek Ayu Rahanı, adliyeye sevk edildi. Kadın sorgusunda bebeğin ölü doğduğunu, ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi.
ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ KIZ BEBEK BULUNDU
Merkez Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerindeki çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeği cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ÖLÜ DOĞDUĞUNU SÖYLEDİ
Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Endonezya uyruklu Kadek Ayu Rahanı isimli kadını gözaltına aldı. Kadın sorgusunda bebeğin ölü doğduğunu, ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rahanı, yapılan sağlık kontrolünün ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.
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