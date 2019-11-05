Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden ilk açıklama: Beyninde kan akımı azaldı

05.11.2019 11:16

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı 9 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yeniden hastaneye kaldırıldı. Abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Yeşim Erbil, "Beyninde kan akımı azaldığı için yeniden hastaneye kaldırıldı." dedi.

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, komedyenin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yeşim Erbil, abisinin fotoğrafını "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah." notuyla paylaştı.