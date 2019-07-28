HASTANEDEN YAŞAR BÜYÜKANIT'IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam saatlerinde İstanbul'a getirilerek Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek açıklama yaptı. Açıklamada "Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul