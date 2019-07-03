Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den çapkınlık sorularına şaşırtan cevap

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 258 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin, Yasmin ve oğlu Ali Sadi'yle poz veren şovmen, gazeteci İsmail Bayrak'la keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

ESKİ FORMUNA GERİ DÖNDÜ

Magazin dünyasından çapkınlıklarıyla ün salmış olan ünlü şovmen, verdiği cevaplarla güldürdü. Şovmeni eski formuna geri döndüğünü gören sevenleri büyük mutluluk yaşadı.

"KADINLAR BENİ BIRAKIRSA BIRAKIR"

Çapkınlıklarıyla ünlü olan Erbil, "Artık çapkınlık yapmaz" yorumlarına esprili bir yanıt verdi: "Hiç öyle keskin şeyler söylemem. Kadınlar beni bırakırsa bırakır, sonuçta sakat bir adamım (Gülüyor). Ama artık değiştim, en azından telefon numaramı değiştirdim."

"NEDEN OLMASIN?"

Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlilik düşünür müsünüz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Büyük bir ailem var. Üç eski eşim de, çocuklarım da birbirleriyle görüşüyor. Yaptığım evliliklerde başarılı olamadım ama yalnızlık kötü. Bir daha evlilik neden olmasın" yanıtını verdi.