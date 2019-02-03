Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada
Antalya'daki horum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesi, hastaneden taburcu olduktan sonra kızının kaybolduğu bölgeye gelip arama faaliyetleirini izledi.
Antalya'da yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar arama çalışmaları 11. gününde bölgeye geldi. Hastaneden üç gün önce kendi isteğiyle taburcu olan anne Ayla Acar, ilk kez çalışmaların yapıldığı bölgeye gelip arama faaliyetleirini izledi.
ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Sabahın erken saatlerinde Çamyuva Mahallesi sahiline gelen değişik kurumlara mensup arama kurtarma sualtı birimleri, birlikte dalış yaparak kayıp genç kızı aramaya başladı. 24 Ocak tarihinde yaşanan hortumda dereye sürüklenen aracın içinden son anda vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan anne Ayla Acar, taburcu olduktan sonra ilk kez arama çalışmalarının devam ettiği Çamyuva sahiline geldi. Henüz tam olarak iyileşmediği için boynunda boyunluk bulunan anne, çalışmaları eşi Ahmet Acar ile birlikte bir aracın içinden izledi. Araçtan inmeyen anne Ayla Acar'ın endişeli bekleyişi sürüyor.
DENİZİN ALTI TARANACAK
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Polisi ve İnsani Yardım Vakfı dalgıçları, Çamyuva sahibinin Ağva Deresi'nin denize döküldüğü yere yakın bir noktadan batı yönünde deniz altını tarayacaklar.
EKİPLER İKİ GRUP HALİNDE ÇALIŞIYOR
Ekiplerin iki bölüme ayrılarak sabahtan öğlene kadar bir bölümünde, öğleden akşama kadar diğer bölümünde araştırma yapacağı öğrenildi. Bu işbirliği ve ortak koordinasyon sayesinde Buse'yi denizde arama çalışmalarının daha yoğun, aralıksız ve verimli şekilde yapılabileceği belirtiliyor.
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Bu kız erkek arkadaşıyla kaçnıştır kesin özgür bi yaşantısı var belliCevap Yaz 53 Yayından KaldırBAŞKAN : Insanın fikri neyse zikri odur . Sen olsan öyle yapacaktın demek ki ama o sen değil sen o hiç ama hiç değil boş yapma kaybol meymenetsiz herif acısı olana saygın olsun bari.1 Yayından Kaldır
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Allah yardımcıları olsun ne kadar zordur kimbilirCevap Yaz 26 Yayından Kaldır