Hastanede büyük skandal! Doktor sedyeye çıkıp hastayı dövdü

Mide ağrısı şikayeti ile hastaneye gelen hasta, hastanenin acil servisinde hemşireler ile tartıştı. Bu sırada araya giren iki doktora saldırınca üzerinde mavi önlüğü bulunan başka bir doktor, acil servisteki yatağında uzanan hastayı tokatlamaya başladı. Sedyenin üzerine çıkarak hastasına vurmaya devam eden doktoru meslektaşları durdurmaya çalıştı.

HASTANEDEN VİDEOYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Videonun yayınlanmasından sonra hastane yetkilileri yaptıkları açıklamada, hastanın önce doktor ve hemşirelere saldırdığını, videonun hastanenin imajını zedelemek için yayınlandığını söylediler.

Olayın meydana geldiği Rajasthan eyaletinin sağlık bakanlığı, hastanedeki olay ile ilgili detaylı bir rapor istedi.

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