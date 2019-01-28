Hastanede Sıra Beklerken Çıldıran Genç Boş Alanda Kendi Boğazını Kesti
Kocaeli'de bir hastanede tedavi olmak için sıra bekleyen 27 yaşındaki genç, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek hastane dışındaki boş alanda boğazını kesti.
Kocaeli'de bir hastanede tedavi olmak için sıra bekleyen 27 yaşındaki genç, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek hastane dışındaki boş alanda boğazını kesti. Doktorlar tarafından boğazındaki kesiği dikilen yaralı R.Ü.'nün Ankara'da ikamet ettiği, Kocaeli'ne misafirliğe geldiği öğrenildi.
BABASI İLE HASTANEYE GELDİ
Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Devlet Hastanesi arkasındaki otopark olarak kullanılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ü. (27) adlı genç, tedavi olmak için sabahın erken saatlerinde babası ile birlikte Seka Devlet Hastanesi'ne geldi.
SIRA BEKLEDİKTEN SONRA BOŞ ALANA ÇIKTI
Psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenilen R.Ü., doktorlardan kendi sırasının öğle arasından sonraya kaldığını öğrendi. Uzun süre sıra beklerken bunalıma giren R.Ü. hava almak için hastanenin arka tarafında bulunan boş alana çıktı.
BIÇAK İLE KENDİ BOĞAZINI KESTİ
R.Ü. burada ağaçların arasında dinlenirken sinir krizi geçirdi. Olay sırasında yanında bulunan babasının ikna çabalarının sonuç vermediği R.Ü. yanında taşıdığı bıçak ile kendi boğazını kesti.
BOĞAZINDAKİ KESİK DİKİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan R.Ü.'yü Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorlar tarafından boğazındaki kesiği dikilen yaralı R.Ü.'nün Ankara'da ikamet ettiği, Kocaeli'ne misafirliğe geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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HASTANELERİN HALİ İÇLER ACISI. İLK ÖNCE HASTANEDE ÇALIŞANLARA PSİKOLOJİK YETERLİLİK BELGESİ VERİLMELİ. SAĞLAM GİREN BİLE GÖRDÜĞÜ MUAMELE KARŞISINDA İNTİHAR EDECEK RADDEYE GELİYOR. AMA KİMİN UMRUNDA Kİ; SALLA BAŞINI ALLLL MAAŞINICevap Yaz Yayından Kaldır
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bazen gerçekten hastaneler İLLALLAH GETİRİYORLAR. HELE BELEDİYE KURUMLARINDA EMEKLİSİ GELMİŞ VE GEÇMİŞ GÖREVLİLER , GÖZLÜKLERİ GÖZÜNDE DEĞİL BURNUNA KONDURANLAR . SONRA DEL ÇILDIRMACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zombi yapıyolar insanları herşey gdo luCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yazık, Allah yakınlarına sabır versin, Allah kimseyi çaresizlikle sınamasın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nerden bulmuş bicagi ne işi var bicakla.keske ellemeselerdi bi pislik eksilirdi.Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır