Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler

23.09.2019 15:56

Soğuk algınlığına bağlı üst solunum yolları enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye kaldırılan MHP lideri Bahçeli, tedavisinin tamamlanmasının ardından saat 15:40 sıralarında taburcu edildi. Çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

ALKIŞLAR ARASINDA HASTANEDEN AYRILDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. Bahçeli'nin tedavisinin saat 15:30 sıralarında sona erdi. MHP lideri saat 15:40 sıralarında alkışlar arasında hastaneden ayrıldı.

ÇIKIŞTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Hastaneden ayrıldığı esnada kendisini karşılamaya gelenleri selamlayan Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadı. Hastane çıkışında MHP Lideri'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.