Hastane başhekimi cinayet teşebbüsünü durdurdu
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Hastane başhekimi cinayet teşebbüsünü durdurdu

Hastane başhekimi cinayet teşebbüsünü durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, eli silahlı saldırganı ikna ederek bir cinayete engel oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, eli silahlı saldırganı ikna ederek bir cinayete engel oldu.

Van'da bir süredir aralarında husumetli olan saldırgan, silahla vurmak istediği şahısla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yerleşkesinde karşılaştı. Silahını çekerek husumetlisinin üzerine yürüyen saldırganı gören Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, şahsı ikna etmeye çalıştı. Soğukkanlılığını koruyarak saldırganın silahını bırakmasını isteyen Başhekim İliklerden, bir süre sonra şahsı ikna etmeyi başardı.

Çocukların gözü önünde korku dolu anlar

Elindeki silahı alınan saldırgan, hastane polisi tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın çocukların gözü önünde olduğu görülüyor. Ayrıca silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, yaşlı babasının kendisini siper ettiği görüldü.

"Hekimlik içgüdüsüyle olaya müdahil oldum"

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, bölge insanının beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil olduğunu söyledi. Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum. Nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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