Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
Adıyaman'da bir hastanede ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen ve taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Kameraların kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştıkları belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı.
Adıyaman'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Hastanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştığı belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı.
ZİYARET SAATİNİ KAÇIRAN HASTA YAKINLARI KAVGA ÇIKARDI
Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde iddiaya göre ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen kişiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede güvenlik görevlileri B.Ö., M.M., Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kavga anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hasta yakınları ile güvenlik görevlilerinin tartışması ve sonrasında yaşanan kavga yer aldı.
Polisin olayla olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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bu yamyamlar her yerde aynı. . . pislik mi arıyorsun bunlardan çıkarrrrrCevap Yaz Yayından Kaldır
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halkımız HAKLI da olabilir HAKSIZ da olabilir..güvenlikçiler hesaba çekilmelidir.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Benim oldugum yerde olay olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yamyamlar bizden daha mediniydi.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allah şiddet gösterenlerin şerrinden muhafaza eylesin..çok ağır cezalar şarttır başka çare yok..şiddete çok ağır ceza verilsinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır